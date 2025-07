PIERO DE LUCA (PD): “BRADISISMO, SERVONO INTERVENTI CONCRETI DA PARTE DEL GOVERNO”

“Il bradisismo nei Campi Flegrei non è un’emergenza temporanea, ma una condizione permanente che espone i cittadini a un rischio costante”. Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Piero De Luca, intervenendo sulle recenti misure adottate dal Governo in materia di sicurezza sismica nell’area flegrea.

“L’ultimo provvedimento dell’esecutivo – sottolinea – si limita a misure emergenziali, del tutto inadeguate rispetto alla complessità del problema. Servono invece interventi strutturali e una strategia di lungo periodo: più fondi per la riqualificazione sismica, manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, sostegni economici concreti a famiglie e imprese, estensione del Contributo di Autonoma Sistemazione a tutti i nuclei interessati, e analisi obbligatorie del rischio su tutte le infrastrutture”.

“C’è bisogno – conclude De Luca – di prevenzione, sicurezza e risposte vere per chi vive nei Campi Flegrei. Servono impegni seri, non promesse vuote come quelle del Governo finora”.