FRANCO MARI (AVS): “CHIUSURA PUNTO NASCITE DI SAPRI, UNO SCHIAFFO”

“La chiusura del punto nascita di Sapri è uno schiaffo a quel territorio e a tutta la provincia di Salerno. Non sono servite le interrogazioni parlamentari e, soprattutto, sono rimaste inascoltate le manifestazioni di protesta. La politica delle vuote promesse ha purtroppo svelato il suo vero volto. Il Governo Meloni si è rifiutato di fare un

atto concreto per il contrasto allo spopolamento e la difesa delle aree interne. Tutti i proclami si mostrano adesso per quello che sono: chiacchiere senza fondamento”. Così il deputato di AVS FRANCO MARI.

“I nostri paesi hanno bisogno di politiche vere, sostenute da veri investimenti, ma tutto questo è incompatibile con le scelte di questo Governo, a partire dalle spese per il riarmo. E il ministro Foti può rizelarsi e smentire quanto vuole, purtroppo i fatti parlano chiaro e – aggiunge – le previsioni contenute nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, che parla di “accompagnare il declino”, trovano una drammatica conferma proprio nella chiusura del punto nascita di Sapri”.

