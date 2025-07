REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO (FI): “DE LUCA CHIAMI BONACCINI E SI FACCIA SPIEGARE COME SI VOTA AD OTTOBRE”

“Nel 2024 si è votato in Liguria il 27 ottobre e in Emilia Romagna il 18 novembre. Non mi pare che nessun presidente uscente abbia posto il problema del bilancio da approvare, né che queste regioni abbiano avuto penalizzazioni. In una di queste l’uscente era un autorevole esponente del partito di De Luca, Stefano Bonaccini. De Luca lo chiami e si faccia spiegare, da chi il Presidente di Regione l’ha fatto davvero, come Bonaccini, come si lascia una Regione a fine mandato”. Così in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Share on: WhatsApp