L’AUDIO ELETTORALE PER LE COMUNALI 2021. DUE PERSONE FINISCONO AI DOMICILIARI

Seconda giornata di pesanti notizie giudiziarie per il Comune di Salerno: al termine di una indagine molto rapida, partita venerdi’ 2 Ottobre, dopo la diffusione di un audio con il quale i dipendenti di alcune cooperative sociali venivano invitati a votare per un determinato candidato, questa mattina sono scattati gli arresti domiciliari per due persone, ritenute responsabili di minacce sul libero svolgimento del voto.

Provvedimenti giudiziari nei confronti di Gianluca Izzo e di Umberto Coscia, rispettivamente ex Presidente della Cooperativa San Matteo ed un suo stretto collaboratore.