ISABELLA ADINOLFI (FORZA ITALIA) TRA LE RELATRICI CONFERENZA DONNE E COVID 19

L’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, sarà tra le relatrici della conferenza “Covid-19 ed Empowerment femminile: non si torna indietro”, in programma giovedì 14 ottobre alle 10.30, nell’ambito della XII edizione del Festival della Diplomazia, che si svolgerà a Roma dal 13 al 21 ottobre.

“La pandemia ha accentuato ulteriormente le disparità di genere – sottolinea l’on. Adinolfi – I dati ci consegnano un quadro poco roseo per le donne. Sono state e sono in prima linea contro il virus, eppure sono costrette a convivere con una situazione di forte precarietà lavorativa ed economica. Preoccupano, inoltre, anche i numeri sulla violenza domestica, che durante i vari lock-down sono aumentati a dismisura, rendendo la situazione della donna ancora più difficile”.

“E’ nostro dovere – conclude l’eurodeputata campana – mettere le donne al centro della ripartenza, generando nuove opportunità di lavoro e abbattendo ogni muro discriminatorio e sessista. L’Europa, con il Next Generation Eu, e anche il nostro Paese, con il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, offrono risorse importanti e l’occasione di coinvolgere le donne nel processo di rinascita post-pandemia. Come diceva Oscar Wilde, “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.