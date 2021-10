CONSIGLIO REGIONALE. VERSO LA SOSPENSIONE PER SAVASTANO, ENTRA NELLO FIORE

Nelle prossime ore l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania dovrebbe emettere il provvedimento di sospensione dalla carica per il consigliere Nino Savastano, per il provvedimento di limitazione della libertà personale che ne impedisce la partecipazione alle attività del Consiglio Regionale e delle Commissioni di cui fa parte. Un provvedimento che resta in vigore fin quando a carico dello stesso Savastano vi saranno imposizioni della magistratura sulla libertà personale: in Consiglio, fino a tale termine, sarà chiamato al subingresso il primo dei non eletti della Lista Campania Libera in Provincia di Salerno ovvero Nello Fiore.

Share on: WhatsApp