LEGA IN CAMPANIA. PASSAGGIO DI TESTIMONE TRA VALENTINO GRANT E CLAUDIO DURIGON PER IL COORDINAMENTO

Al termine di un incontro “cordiale” con Matteo Salvini, e’ stata condivisa la necessita’ di sospendere l’incarico di commissario regionale della Campania per Valentino Grant. Lo rende noto la Lega. L’obiettivo e’ consentirgli massimo impegno nel collegio elettorale del Sud in vista delle prossime europee, dove sara’ ricandidato. “A Valentino, a nome mio personale e dell’intera Lega, va il ringraziamento per il lavoro svolto con aumento di iscritti, amministratori ed eletti. Abbiamo chiesto a Claudio DURIGON di operare, temporaneamente, in sua sostituzione”, dice Salvini. Tutti i candidati al Parlamento europeo, che al momento hanno ruoli di responsabilita’ a livello territoriale nel partito, saranno liberati dalle loro incombenze e sostituiti per consentire una campagna elettorale piu’ efficace.

