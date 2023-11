SIANO. IL SINDACO MARCHESE PORTA IN CONSIGLIO IL DUP DEL 2018, IL CASO IN PREFETTURA

“Oggi in consiglio comunale è andata in scena l’ennesima dimostrazione di arroganza di questa maggioranza.

È stato portato in consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione del 2018 anzichè del 2024.

Alla richiesta del nostro Gruppo di visionare gli atti c’è stato vietato nonostante il Regolamento del Consiglio Comunale da questa facoltà a tutti i Consiglieri Comunali.”

Lo scrivono i rappresentanti del gruppo consiliare Noi Liberi.

Oggi abbiamo avuto la conferma di una maggioranza superficiale, arrogante ed anti democratica che sta portando il paese ad un declino senza precedenti.