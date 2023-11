PROVINCIALI 2023. FI, LEGA E MODERATI PER LISTA UNICA CENTRO DESTRA, FDI RIFIUTA

Uniti alle Provinciali, uniti anche alle prossime elezioni comunali del 2024: è questo lo spirito con il quale i rappresentanti provinciali di Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno proposto a Fratelli d’Italia, nel corso della riunione del centro destra della Provincia di Salerno, la presentazione di una lista unica per le Provinciali del 20 Dicembre, prima degli accordi per le Comunali. Fdi ha preso tempo ma, in sostanza, ha già deciso perchè ha già pronte candidature e firme per la prossima tornata con le Provinciali, ma anche perchè ha intenzionato di mostrare i muscoli agli alleati in vista della tornata per le Amministrative di primavera. Nel corso dell’incontro si è anche discusso delle Comunali 2024, con particolare riferimento ai comuni di Nocera Superiore e Sarno dove il centro destra puo’ giocare una partita importante. Le posizioni dei partiti sono ancora lontane e tutto lascia pensare che ogni decisione è rinviata ai primi mesi del prossimo anno.

Share on: WhatsApp