LEGA. VALENTINO GRANT A SALERNO PER INCONTRARE PIERRO E SANTORO

Blitz nella sede salernitana della Lega per Valentino Grant, il Coordinatore Regionale del partito di Matteo Salvini. Una riunione che ha visto, seduti attorno allo stesso tavolo, Grant, Attilio Pierro (Coordinatore Provinciale della Lega) ed il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro: riflettori puntati, come è facile intuire, sulle prossime elezioni comunali 2021 di Salerno per le quali è stata confermata la presenza di una lista della Lega. Quali saranno le alleanze ? E chi sarà il candidato sindaco che la Lega sosterrà ? Al termine della riunione il nome dal quale si parte resta quello di Dante Santoro ma tutto dipenderà dalle evoluzioni che i tavoli, nazionali e regionali, avranno anche sulla città di Salerno. Nessuna decisione affrettata anche perchè la prossima settimana a Roma si rivedranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni: nulla esclude che anche Salerno, come tutti i comuni capoluogo, possa finire sul tavolo nazionale del centro destra. A quel punto la scelta sarebbe nazionale ed il centro destra andrebbe, dritto dritto, verso una immediata ricomposizione.

