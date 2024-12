LEGGE DI BILANCIO REGIONE CAMPANIA. L’ASSALTO ALLA DILIGENZA DEI CONSIGLIERI: EMENDAMENTI DA 200.000 EURO

L’assalto alla diligenza della Legge di Bilancio della Regione Campania è già scattato: i consiglieri regionali di maggioranza, infatti, stanno predisponendo, proprio in questi giorni, gli emendamenti da presentare al disegno di legge per finanziare opere ed interventi sui territori di competenza, per un massimo di 200.000 euro a testa. Una cifra molto piu’ cospicua rispetto allo scorso anno quando, in favore dei consiglieri di maggioranza, furono stanziati 125.000 euro ma l’anno elettorale impone somme piu’ congrue per affrontare la prossima tornata elettorale. Anche i consiglieri regionali di opposizione potranno, comunque, usufruire degli emendamenti con una somma, pero’, non superiore dai 50mila euro.

