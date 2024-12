REGIONALI 2025. BICCHIELLI E CARFAGNA AL LAVORO PER LA LISTA DI NOI MODERATI PER LA CAMPANIA

Ora che c’è anche il nuovo simbolo e con il rilancio del partito nell’Assemblea Nazionale di Milano, Noi Moderati deve necessariamente presentare, in occasione della prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 in Campania, la propria lista, senza alcuna abbinata con altre forze politiche. Ed al lavoro per una lista competitiva oggi ci sono due campani: il deputato Pino Bicchielli ma anche l’ex Ministro Mara Carfagna che, proprio dall’assemblea di Milano, ha rilanciato la sua azione politica per il territorio.

Già nelle prossime settimane potrebbero esserci le prime novità in casa Noi Moderati per le Regionali del prossimo Ottobre: l’obiettivo minimo deve essere quello di creare una propria lista autonoma all’interno della coalizione di centro destra.