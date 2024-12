LEGGE TERZO MANDATO, IN ARRIVO IL RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Dovrebbe essere il primo Consiglio dei Ministri del 2025, da tenersi prima del 9 Gennaio, ad ufficializzare la decisione del Governo Meloni di impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale, la legge Regionale della Campania sul terzo mandato, la cosiddetta Salva De Luca, per i profili di illegittimità che contiene. Una decisione dalla quale potrebbe dipendere anche la tempistica della campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania che, a gennaio del prossimo anno, entrerà nel vivo. La scelta di rimettere ai giudici costituzionali la decisione ultima sulla legittimità della Legge Regionale sul Terzo Mandato apre alcuni scenari politici inediti: in primo luogo la decisione di molti consiglieri regionali ed aspiranti tali di candidarsi in una coalizione sub-iuduce; c’è, poi, anche la possibilità che De Luca, per anticipare il giudizio della Corte Costituzionale, possa stringere i tempi, dimettersi a Gennaio 2025 per un appuntamento con le elezioni tra metà e fine marzo del prossimo anno.

