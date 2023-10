LEX START, CONTINUANO GLI INCONTRI ITINERANTI: VOLPE E RAIA A MIANO (NA) CON I GIOVANI

Sì è tenuto ieri il primo incontro tra LexStart itinerante e i giovani studenti della nostra Regione partendo dall’Istituto Isis Attilio Romano’ di Miano (NA). Una giornata intensa trascorsa in quello che è il loro ambiente in cui si forma la coscienza civica , apprendono e vengono plasmate passioni e competenze.

Le istituzioni regionali vanno incontro ai loro bisogni ed esigenze e da lì , dalla loro esperienza di vita, nascono le idee e le proposte per la prima legge regionale scritta dai giovani .

LexStart diventa il mezzo attraverso il quale ridurre le distanze tra i giovani della nostra regione e la politica . Dare voce ai giovani , raccogliere le loro istanze utili ad indirizzare le future politiche a loro dedicate promuovendo la partecipazione attiva a tutti i meccanismi dell’attività legislativa .

Ieri alla presenza del Vice Presidente del consiglio regionale Loredana Raia ,del promotore dí LexStart il consigliere Regionale Andrea Volpe ,degli organi Rappresentativi dell’Istituto magistralmente guidati dalla dirigente Chiara Guangi , dell’istituzioni Locali della città metropolitana di Napoli , del presidente regionale di Cittadinanzattiva Campania Lorenzo Latella gli studenti sono stati protagonisti portando all’attenzione temi come lavoro , ambiente , risorse energetiche rinnovabili insieme a sogni e speranze per un futuro che non li veda più ai margini ma bensì attori principali per la costruzione del loro futuro.