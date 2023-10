OSPEDALE DI SCAFATI SENZA SERVIZI. IL SINDACO ALIBERTI DENUNCIA TUTTO AL PREFETTO DI SALERNO

Il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti annuncia che si rivolgerà al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per denunciare la situazione sanitaria del territorio e la mancata risposta del Direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, alla richiesta di colloquio trasmessa con nota ufficiale in data 30 agosto 2023. Un incontro richiesto per discutere della pianificazione dei servizi sanitari sul territorio e del futuro dell’ospedale ‘Mauro Scarlato’, soprattutto alla luce delle continue criticità lamentate dagli utenti, con la maggior parte dei

cittadini dell’Agro costretti a fare riferimento al pronto soccorso di Nocera Inferiore. Attese superiori alle 12 ore per una semplice sutura di ferite, un numero di posti letto inferiore rispetto a quelli previsti dai livelli minimi di assistenza e, quindi, sanciti per legge, mancanza di reperibilità notturna per i neurochirurghi. Il Sindaco ha

pertanto annunciato una serie di iniziative a tutela del diritto alla salute degli scafatesi.