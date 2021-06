LUCA CASCONE: “6 MILIARDI PER LA NAPOLI-BARI E RILANCIO DI UN SETTORE ECONOMICO”

“6 miliardi di euro di investimenti, 1.200 le imprese che verranno coinvolte per la fornitura di beni e di servizi, oltre 6.000 nuovi posti di lavoro quando saranno a regime gli 8 cantieri previsti per la realizzazione della nuova bretella ferroviaria tra Napoli e Bari”. Ad indicare i numeri e le cifre dell’opera, almeno per quanto riguarda il versante campano che inizierà i suoi lavori dalla stazione di Afragola, è il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone che, questa mattina, insieme al Presidente De Luca ed ai rappresentanti della società Salini, vincitrice dei primi lotti, ha illustrato l’avvio delle opere per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario, voluto da RFI.

“Si tratta di un grande intervento”, ha sottolineato Luca Cascone, “che avrà il suo impatto sull’economia prima nella fase di realizzazione dei lavori ed anche, una volta completata, migliorando il sistema di collegamento tra due regioni strategiche per il paese come la Campania e la Puglia.”.