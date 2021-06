BATTIPAGLIA. ITALIA VIVA CON ANTONIO VISCONTI: CONFERENZA STAMPA IL 4 GIUGNO

Venerdì 4 giugno, alle ore 11, presso la sede elettorale del candidato a sindaco Antonio Visconti, in via Mazzini 89, si terrà una conferenza stampa che vedrà la partecipazione dei rappresentanti cittadini del partito “Italia Viva”, Vincenzo Inverso (coordinatore), Carmine Caso (responsabile lista), Arturo Denza, Antonio D’Angelo, Michele Manfredonia ed Elena Malfi (direttivo cittadino), con la partecipazione del candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra, Antonio Visconti. Saranno toccati vari argomenti, tra i quali anche la scadenza naturale del mandato conferito all’amministrazione Francese.

