LUCA CASCONE E L’IMPEGNO MANTENUTO CON IL TRASPORTO SCOLASTICO DI SAN SEVERINO

Da ieri mattina, grazie all’azione sinergica tra il Dott.Fabio Iannone, presidente del Consiglio comunale di Mercato S. Severino, la Dott.ssa Enza Cavaliere, Assessora alla pubblica istruzione, e l’On.Luca Cascone, Consigliere regionale di maggioranza, è stato attivato un bus gratuito per il trasporto degli alunni della scuola superiore Virgilio.

Soddisfatto il Sindaco, Dott.Antonio Somma: “la nostra attenzione per la scuola – dice – è massima perché essa forma i cittadini, i professionisti e i lavoratori del futuro. Dopo aver inaugurato a S.Vincenzo la nuova sede della scuola superiore Virgilio, che sarà ancor di più migliorata con la costruzione di altre aule, palestra e laboratori, abbiamo intercettato notevoli finanziamenti per mettere in sicurezza e migliorare i nostri plessi scolastici. Inoltre, abbiamo dato il via alla costruzione della nuova scuola elementare e media inferiore a Piazza Del Galdo. A breve, la sede della media inferiore San Tommaso d’Aquino, verrà interessata da lavori per la messa in sicurezza”.

“Per l’attivazione del servizio navetta gratuito per gli alunni del Virgilio – dice l’assessora Cavaliere – io e Fabio Iannone abbiamo lavorato per più di un mese, per poterlo garantire con l’inizio del nuovo anno scolastico. È un servizio gratuito per i nostri studenti, nessun costo grava sulle loro famiglie. La mattina, il bus partirà dal capolinea di via Pioppi e accompagnerà gli studenti alla sede del Virgilio a S.Vincenzo.

Alla fine dell’orario scolastico, il bus farà il giro opposto. Per la media inferiore, sono state potenziate le corse dei bus di linea già esistenti, che toccheranno tutte le frazioni, piazza Dante e piazza Ettore Imperio. Ringrazio l’On.Cascone per la sua sensibilità e per la tempestività con cui ha accolto la nostra richiesta. Ringrazio anche il collega Fabio Iannone per il lavoro di squadra, che ha consentito il raggiungimento di questo importante servizio”.

“Era nostro dovere – aggiunge Fabio Iannone – facilitare il raggiungimento delle sedi scolastiche da parte dei nostri studenti. Ringrazio di cuore l’On.Cascone, che si è subito attivato, e la collega Cavaliere. Lavorare in sinergia, consente di raggiungere più facilmente gli obiettivi”.