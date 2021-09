PELLEZZANO. IL MESSAGGIO DEL SINDACO MORRA PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Abbiamo garantito interventi di manutenzione e messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici del territorio. Come Amministrazione Comunale, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 200.000 €, fondi per l’edilizia scolastica, stanziati per l’anno 2021/2022 dal Ministero dell’Istruzione, per la ristrutturazione dell’asilo di via Antonio Vitale, nella frazione Capoluogo. Nel contempo, abbiamo ottenuto un finanziamento importante di 1.679.631€ per la ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola di via S. Maria Amato, della frazione di Capriglia, stanziati dalla legge 160/2019. Abbiamo dotato la Scuola Primaria di via delle Querce di una pensilina per riparare i bambini dal maltempo.