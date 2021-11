LUCI D’ARTISTA 2021, L’ANAC INDAGA SULLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL COMUNE DI SALERNO

Come riportato, questa mattina, dal quotidiano Il Mattino, l’Anac, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha acceso i fari sulla gara che il Comune di Salerno ha bandito, nei mesi scorsi, per l’affidamento del montaggio delle luminarie per l’evento Luci d’Artista 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’Anac avrebbe individuato un problema nella tempistica troppo veloce: appena 10 giorni di bando aperto per la formulazione di un’offerta che potrebbe aver avvantaggiato la società vincitrice dell’affidamento, già in possesso delle strutture richieste. Insomma, un nuovo caso si apre all’interno della gestione delle gare del Comune di Salerno, il tutto alla vigilia della data indicata per l’accensione delle Luci 2021-2022, che dovrebbe essere il prossimo 26 Novembre.

Share on: WhatsApp