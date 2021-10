LUISA ANGRISANI (ALTERNATIVA C’E’): “INTERROGAZIONE A LAMORGESE SU SCONTRI ROMA E TRIESTE”

Le immagini degli scontri delle manifestazioni di Roma e soprattutto di Trieste, sono ancora vive nelle coscienze degli italiani. In merito, insieme alla collega Bianca Laura Granato, ho presentato un’interrogazione alla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per conoscerne le responsabilità- dichiara la Senatrice della componente “L’Alternativa c’è”.

Lo annuncia la Senatrice Luisa Angrisani.

Due manifestazioni avvenute in un lasso di tempo ravvicinato che hanno destato perplessità sugli interventi delle forze dell’ordine e soprattutto per le diverse modalità di intervento- afferma la Angrisani. A Roma sono stati caricati manifestanti pacifici, mentre si è permesso ad estremisti, appartenenti a Forza Nuova, di arrivare indisturbati fino alla sede della CGIL. Mentre a Trieste si è deciso di caricare con idranti e lacrimogeni i cittadini che pacificamente stavano mostrando il loro dissenso contro l’obbligo del Green Pass. Secondo una nota diffusa dal Viminale- continua la Senatrice- la decisione dell’intervento sarebbe stata decisa in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi a Trieste nello scorso fine settimana.

Nell’atto di sindacato ispettivo chiediamo di fare chiarezza, vogliamo sapere di chi sono esattamente le responsabilità della gestione cruenta dell’ordine pubblico, se direttamente della Ministra Lamorgese o di quale altra autorità amministrativa. Vogliamo sapere chi è il responsabile della scelta di intervenire in modo così violento a Trieste in un contesto mite e inerme- conclude la Senatrice Luisa Angrisani.