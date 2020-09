M5S: 28 DEPUTATI NON VOTANO LA FIDUCIA SUL DECRETO COVID. AVVERTIMENTO A CONTE ?

Secondo alcuni sono i parlamentari di riferimento di Grillo, secondo altri rispondono, invece, direttamente a Di Maio: sta di fatto che, nella giornata di ieri, alla Camera dei Deputati – dove il Governo gode di numeri, comunque, tranquillizzanti – ben 28 deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle non hanno votato la fiducia sulla conversione in legge del Decreto Covid. E’, per intenderci, lo stesso Decreto nel quale era stato inserito, per volontà di Conte, un emendamento per la proroga del mandato dei vertici dei Servizi Segreti. Sarà stata, solo questa, la vera materia del contendere all’interno del Movimento o c’è altro ? Se alla Camera i “mal di pancia” non si traducono, almeno per il momento, in problemi concreti per l’esecutivo, al Senato la musica potrebbe cambiare anche se le truppe “centriste” sono sempre pronto ad un intervento da Pronto Soccorso in favore del Governo. Intanto, alla Camera dei Deputati, un’altra parlamentare ha lasciato il Movimento 5 Stelle aderendo al Gruppo Misto: si tratta di Piera Aiello, deputata siciliana del M5S, testimone di giustizia, considerata un simbolo della lotta contro la mafia all’interno del Movimento.

