M5S, AL VIA IL VOTO ON LINE PER LO STATUTO MA QUELLO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E’ SCOMPARSO

Da oggi e fino alle 22:00 di domani gli iscritti alla Piattaforma Rousseau, oggi transitati nella disponibilità del nuovo Movimento 5 Stelle, potranno votare on line per la modifica dello statuto del Movimento e per benedire, sostanzialmente, la nomina a capo politico di Giuseppe Conte. Ed era stato lo stesso Conte, qualche giorno fa, nel cuore delle trattative con il Ministro Cartabia per le modifiche alla Riforma sulla Giustizia, ad ipotizzare un ricorso al voto on line degli iscritti per ottenere il voto favorevole dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Della seconda votazione si è persa traccia, non si è parlato piu’ mentre da oggi iniziano le operazioni di voto per la modifica dello statuto che si concluderanno domani, martedi’, quando la Camera dei Deputati, con la fiducia, dara’ il suo via libera alla modifica del sistema del Processo Penale, cosi’ come voluto da Mario Draghi e dal Ministro Cartabia.

