MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “LISTE D’ATTESA? DE LUCA VIVE SU MARTE O E’ BUGIARDO SERIALE”

De Luca vive su Marte oppure appartiene ad una delle peggiori categorie dell’umana specie: il mentitore seriale. Questa mattina, in occasione di un evento a Nola, il Presidente della Regione Campania ha avuto il coraggio – se non la faccia tosta – di annunciare che in Campania ci sono le liste d’attesa, nel settore della Sanità Pubblica, piu’ corte d’Italia, aggiungendo che per le prestazioni d’urgenza la Regione rispetta i tempi previsti dai protocolli.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale dei Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi.

“Considerato che non è stata avvistata nessuna navetta spaziale in atterraggio nei pressi di Nola,” continua Grimaldi ” presumo che De Luca sia un mentitore seriale, talmente malato delle sue palle che mente anche a se stesso. Forse sarebbe il caso di accompagnare il Presidente della Regione, una mattina qualsiasi, in una qualsiasi delle strutture ospedaliere pubbliche della Regione Campania e verificare le persone in attesa per una visita specialistica quanto tempo prima hanno prenotato. Credo che con le dichiarazioni di oggi De Luca abbia conquistato il Nobel per la Bugia del 2023. Ovviamente a pagarne le conseguenze sono sempre e soltanto i cittadini della Campania”