MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “BISOGNA APRIRE ALTRIMENTI SI MUORE DI FAME”

“Non è facile per nessuno e quindi evitiamo le polemiche, ma sono molto, molto, perplesso sulle decisioni assunte per la fase due dell’emergenza coronavirus.

È un mese che chiedo di riaprire. Spagna e Germania lo hanno fatto mentre la Francia riapre le scuole. Noi abbiamo avuto il lockdown più duro di tutti e non riapriamo. C’è qualcosa che non va e dirò la mia al presidente Conte giovedì in Aula al Senato.

Dobbiamo riaprire altrimenti si muore di fame”

E’ quanto scrive, sulla pagina Fb di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi.