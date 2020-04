ELEZIONI REGIONALI 2020. DOMANI ALLA CAMERA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Il Decreto Legge che ha stabilito le finestre temporali, entro le quali celebrare le Elezioni Regionali 2020, domani inizia il suo iter, per la conversione in legge, all’interno della Commissione Affari Costituzionali: e, già quella di domani, sarà una riunione decisiva per comprendere quale maggioranza si possa formare attorno all’ipotesi di un emendamento che corregga la data (ovvero fine Luglio). Il Movimento 5 Stelle, almeno stando alle dichiarazioni di alcuni esponenti, non ha intenzione di cedere ma ci sono tutte le altre forze politiche (dalla Lega al Partito Democratico, passando per Forza Italia, Fdi ed Italia Viva), che hanno, invece, una visione completamente diversa. Vuoi per tutelare le posizioni dei Governatori uscenti (Zaia, Toti, Emiliano e De Luca), vuoi per evitare che si vada al voto in pieno svolgimento dell’anno scolastico. Una circostanza che nessuno vuole affrontare, perchè la scuola italiana, anche se nelle Regioni chiamate al voto, si potrebbe fermare a poche settimane dalla ripresa, con una tornata elettorale che porterebbe centinaia di persone all’interno delle aule, per uno stop non inferiore ai 5 giorni.

