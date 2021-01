MAURIZIO BASSO: “TRIBUNALE SALERNO, ECCO QUANTO VALE E DI CHI E’ LA PROPRIETA'”

È da giorni che sentiamo parlare di sciacallaggio politico e falsità propagandistiche. Queste accuse provengono da una parte politica che, sorprendentemente e di recente, si è resa autrice di una bufala propagandistica di un certo peso. Il “fumo negli occhi” è una tecnica politica amaramente consolidata in città e anche questa volta è stata utilizzata in modo plateale. Sono state pronunciate dichiarazioni sul riutilizzo dell’ex tribunale di Salerno, dichiarazioni per nulla corrette e veritiere. Da agente immobiliare posso spiegarvi la natura del caso:

Lo dichiara Maurizio Basso, candidato Sindaco per la lista Movimentiamoci Insieme.

1 La proprietà è del demanio dello stato ramo grazia e giustizia.

2 L’immobile ha una consistenza di 76154 metri cubi. L’ex tribunale ha una lunghezza di 80 metri lineari per 56 per una pianta totale di 4500 metri quadri a piano.

3 Il valore dichiarato e pubblicizzato di 7 milioni di euro mi ha fatto sorridere. In realtà il calcolo catastale è di 19 milioni di euro circa, senza entrare in una stima dettagliata. È possibile che in questa città si debbano sempre esprimere progetti faraonici anche quando non sussistono i presupposti legali per realizzarli? Mi auguro che l’analisi che ho appena descritto non venga bollata come l’ennesimo atto di sciacalaggio.La cosa che ho trovato più grave è stata la mancata attenzione nei confronti di ciò che si cela al di sotto del tribunale. Ho sentito qualcuno che già si proponeva per realizzare i parcheggi sotterranei, simboli della moda urbanistica degli ultimi anni. Forse questi signori non sanno che sotto quell’area si nascondono i resti di una necropoli romana. Mi auguro che a nessuno venga in mente di azzardarsi a tirare l’ennesimo schiaffo al patrimonio storico cittadino.