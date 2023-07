MAURO CORONA REPLICA ALLE OFFESE DI DE LUCA: “NON ME LA PRENDO, E’ UN POLITICO ALLA FINE”

“Gli insulti di De Luca? Tra poco finirà la sua carriera di politico e spero che gli diano una striscia comica di 5 minuti. Non capisco perché se la prenda con me, visto che l’ho sempre ammirato. Certo, come comico, nonostante Crozza sia superiore, perché De Luca come politico mi fa pena. Ma siccome sono un uomo buono e non bastono il cane che sta per affogare, lascio perdere quello che ha detto. Se fosse uno con qualcosa sotto i pantaloni, lo sfiderei a duello come quelli della sua terra usavano fare”. Così, ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24), lo scrittore Mauro Corona replica agli appellativi offensivi che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scodellato sul suo conto e su Bianca Berlinguer in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai.

