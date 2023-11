MERCATO SAN SEVERINO. ASSUNTA ALFANO: “DOMENICA 26 LA GRANDE FESTA DELLO SPORT”

“Con la Festa dello Sport ci prepariamo a vivere una domenica di confronto e di condivisione con tutto il mondo delle associazioni del Comune di Mercato San Severino, particolarmente attivo nel settore dell’attività fisica ed aggregativa. Ecco perché, per domenica 26 Novembre, invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare all’evento che si terrà in Piazza e sarà un momento importante per tutta la Comunità”. Ecco l’appello di Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

“La prima edizione della Festa dello Sport” sottolinea l’Assessore Assunta Alfano “che ha avuto anche il patrocinio del Coni comitato regionale Campania Salerno è stata pensata per coinvolgere le Associazioni sportive sanseverinesi ma anche per premiare i nostri giovani atleti che si sono distinti durante il corso dell’anno. La nostra città si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, con la possibilità di provare differenti discipline sportive. E’ volontà dell’amministrazione quella di veicolare lo sport inteso non solo come strumento per un corretto sviluppo psico-fisico, ma anche come una palestra capace di insegnare valori, principi e spirito di gruppo, capace di favorire la socializzazione. Per tale motivo ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questa bellissima manifestazione e In particolare tutte le associazioni di categoria e i ragazzi che con costanza e sacrificio si dedicano ogni giorno alle attività sportive.”

