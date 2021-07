MERCATO SAN SEVERINO. DAL GOVERNO 1.700.000 EURO PER IL SALVA COMUNI, BILANCIO OK

Con uno stanziamento di oltre 1milione e 700mila euro di fondi legati al Salva Comuni il Comune di Mercato San Severino ha, di fatto, sistemato la questione bilancio di Previsione 2021 che, a questo punto, per il ripiano di debiti pregressi, prevede solo una partecipazione comunale di circa 10mila euro. Una buona notizia per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Somma che, nella giornata di domani, si appresta a varare le nuove tariffe Tari che andranno nella direzione di un sostegno concreto alle famiglie ed alle imprese. Intanto per l’approvazione del bilancio di previsione è probabile che, già da domani, inizieranno i lavori degli uffici di preparazione all’atto di Giunta: in attesa che il Governo approvi per gli oltre 2000 comuni italiani una mini proroga della scadenza che superi il 31 Luglio 2021.

