MERCATO SAN SEVERINO. DALLA REGIONE OK AL DEPURATORE DELLA ZONA COSTA

La Giunta della Regione Campania con delibera nr. 146 del 07/04/2021 ha deliberato l’attuazione del progetto unico denominato “Comprensorio depurativo Alto Sarno – Impianto di depurazione di Mercato San Severino – Località COSTA. Interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento della linea fanghi dell’impianto di deputazione”, con una previsione di spesa di Euro 4.849.081,15.

L’atto assunto dalla Regione Campania segue la delibera di Giunta Regionale nr. 188 adottata nell’aprile 2020 che individuava GORI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi al depuratore ed alla quale, in quest’ultimo anno, sono seguiti la Conferenza di servizi, conclusa ad inizio 2021, e la presentazione da parte di GORI S.p.A. nel novembre 2020, del progetto definitivo con l’accorpamento dei due interventi previsti in località COSTA in un unico progetto allo scopo di contenerne tempi e costi di realizzazione.

Concluso l’iter burocratico, la delibera adottata dalla Regione Campania la scorsa settimana, necessaria anche per una variazione di competenza della spesa, conferisce mandato al soggetto attuatore GORI S.p.A. di procedere con la gara dall’appalto per il conferimento dell’incarico dei lavori.

L’Assessore Erminio Della Corte, il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Iannone ed il Consigliere di maggioranza Carlo Guadagno, pongono l’accento “sul certosino lavoro fatto dall’Amministrazione Comunale che con tenacia ha denunciato, vigilato, sollecitato, affinché si giungesse ad una soluzione che, auspichiamo, sia adesso davvero prossima dopo l’ultimo atto della Giunta Regionale della Regione Campania.

Chiaramente soddisfatto il Sindaco Antonio Somma, in prima linea sin dal principio del proprio mandato per risolvere l’annoso problema del depuratore di Costa.

“Vediamo finalmente vicino il traguardo – afferma il Sindaco Somma – auspicando che non vi siano ulteriori intoppi nell’iter burocratico e che si arrivi dritti all’aggiudica dei lavori ed alla realizzazione degli stessi, percorso che chiaramente continuerà a vederci attenti e vigili. A tal riguardo, nelle more dell’espletamento del bando e della realizzazione degli interventi previsti da tale delibera, ho già invitato il soggetto gestore a mettere in campo tutte le iniziative volte a mitigare i disagi soprattutto in vista del periodo estivo”.

Il Sindaco non intende tuttavia rivendicare ulteriori meriti per i risultati conseguiti ma soffermarsi sull’importanza di una battaglia che, come quella per il centro di compostaggio, viene portata avanti per la salute dei cittadini.

“Come ho sempre detto siamo cittadini di Mercato San Severino prima ancora di essere amministratori e conosciamo bene il problema del depuratore di Costa e quanti disagi questo abbia portato e stia portando ai residenti di quelle zone. Con loro abbiamo stretto un patto per lottare insieme fino alla risoluzione del problema, lottare insieme appunto non per il consenso ma per la tutela della salute di questi cittadini, sanseverinesi come tutti noi”.