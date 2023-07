MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “FINANZIATO DA REGIONE PROGETTO NOTTI, TRA BORGHI E LEGGENDE”

Ancora una volta la capacità progettuale del Comune di Mercato San Severino viene premiata con l’ammissione a finanziamento. Questa volta, grazie al lavoro svolto in sinergia con altri comuni della Valle dell’Irno tra cui Fisciano, Baronissi, Pellezzano, Calvanico e Siano, la Regione Campania ha finanziato il progetto intitolato “Notti tra borghi e leggende”, che, in maniera artistica e culturale, andrà a ricostruire le antiche storie dei nostri territori, attraverso un linguaggio rivolto ai giovani e non solo. Il Progetto ha ricevuto un finanziamento complessivo di 120mila euro e si terrà, con diverse cadenze temporali, fino al Giugno del prossimo anno. E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha accordato, gli uffici tecnici ma anche i colleghi assessori alla cultura ed al turismo degli altri comuni con i quali abbiamo scritto e sostenuto il progetto “Notti, tra borghi e leggende” che porteremo, tra le strade del Comune di Mercato San Severino, nel cuore del periodo natalizio, per creare una ulteriore occasione di attrazione per il nostro commercio e le nostre strutture del settore della ristorazione. Una scelta che va nella direzione, da tempo intrapresa, di far tornare Mercato San Severino capoluogo del Commercio di tutta la Valle dell’Irno. E’ quanto sostiene l’assessore al Commercio ed al Turismo Enza Cavaliere

