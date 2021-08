MERCATO SAN SEVERINO. FONDI REGIONALI PER ABBELLIRE LE STRADE CON FIORI

“E’ un progetto in cui abbiamo fortemente creduto in quanto sappiamo bene quanto l’arredo urbano e la sua cura sia importante innanzitutto per la vivibilità delle nostre strade ma anche per aumentare l’attrattività della nostra Città che farà sicuramente da volano soprattutto per il commercio locale. L’abbellimento di Corso Diaz con piante e fiori rappresenta solo un piccolo intervento rispetto al progetto globale che abbiamo in mente, che ne prevede la totale riqualificazione dell’arredo urbano dell’arteria e che é in attesa di approvazione da parte del Ministero dell’Interno”.