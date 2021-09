MERCATO SAN SEVERINO. I GRUPPI DI MAGGIORANZA: “DIMISSIONI VICE SINDACO? ATTO DOVUTO MA TARDIVO”

“L’ex assessore Gerardo Figliamondi, pur avendo ricevuto dai Gruppi Consiliari di Maggioranza la piu’ completa fiducia ed il massimo sostegno in ogni azione amministrativa portata avanti, non ha mai avuto un rapporto di reciprocità con i singoli consiglieri, preoccupandosi, soprattutto nell’ultimo periodo, di portare avanti iniziative e progetti senza alcun confronto politico con gli esponenti dei Gruppi.

E’ per questa ragione che la decisione del Ragionier Figliamondi, culminata ieri con le dimissioni dalla carica di Vice Sindaco, ci sembra non solo un atto dovuto ma, probabilmente, anche tardivo, considerata la mancanza di ogni rapporto di fiducia con l’intera maggioranza presente in Consiglio Comunale.”

Lo scrivono i rappresentanti dei Gruppi di Maggioranza del Consiglio Comunale di Mercato San Severino.

Certo, le parole usate lasciano amarezza e perplessità, anche perché rappresentano una falsa realtà, confermata dai fatti: sin dall’insediamento della Giunta (22.1.2018), l’ex assessore ha ricoperto l’incarico di Vice Sindaco con delega alla Manutenzione patrimonio, Servizi cimiteriali, Igiene e decoro urbano, Mobilità, Politiche della sicurezza, Polizia Municipale, Affari generali, Mercato settimanale; si tratta di deleghe centrali nell’amministrazione della città, nel cui esercizio ha operato con piena libertà e determinazione.

Non si comprende, inoltre, la sua totale assenza dalle sedi istituzionali (Giunta e Consiglio) per un lungo periodo: sorprende, quindi l’affermazione secondo cui, pur da assessore agli Affari Generali, lo stesso rappresenti addirittura una mancanza di trasparenza negli atti contabili, additandone la responsabilità al Sindaco e ad “alcuni consiglieri” di maggioranza, paventando in maniera fumosa modalità di gestione che non solo offendono, ma ledono gravemente l’immagine del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri di maggioranza, chiamati in causa.