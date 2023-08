MERCATO SAN SEVERINO. IL COMUNE ADERISCE ALLA 30ESIMA EDIZIONE DI PULIAMO IL MONDO

“Il Comune di Mercato San Severino ha deliberato la sua adesione alla manifestazione di Legambientie PULIAMO IL MONDO, iniziativa che, giunta alla sua 30esima edizione proprio nel 2023, coinvolge il mondo della scuola per sensibilizzare i nostri ragazzi sul rispetto dell’ambiente per una migliore qualità della vita. Quest’anno il tema è ancora piu’ attuale, per l’impegno delle istituzioni sulle decisione da adottare in merito al cambiamento climatico. Anche le nostre scuole prenderanno parte a PULIAMO IL MONDO, proprio grazie alla delibera adottata la scorsa settimana dalla nostra giunta Comunale.” E’ quanto dichiara il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. “Grazie alla preziosa collaborazione con la SIECO, la società che sul territorio del nostro comune di occupa della raccolta differenziata e dell’igiene urbana, Mercato San Severino sarà tra i Comuni della Provincia di Salerno a prendere parte alla manifestazione PULIAMO IL MONDO, promossa ogni anno da Legambiente. Ringrazio il Sindaco Antonio Somma e tutti i colleghi assessori che hanno sostenuto, senza indugio, la mia proposta di aderire alla iniziativa in programma, secondo il calendario nazionale di Legambiente, dal 22 al 24 Settembre. ” Lo dichiara l’assessore Carlo Guadagno.

