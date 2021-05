MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA INAUGURA IL PARCO DELLO SPORT

Il Parco nasce nell’area dove, sino ad oggi, era presente un campo inutilizzato di Calcio a 5 e prende spunto dalle best practices internazionali in tema di utilizzo degli spazi pubblici, ispirandosi, per fare qualche esempio, al campo da basket Pigalle a Parigi, al parco Superkilen a Copenhagen ed ai Box Hills Gardens a Melbourne.

Nel Parco dello Sport sono stati, inoltre, piantati 15 alberi donati dal Rotary alla Città di Mercato S. Severino nell’ambito del progetto “Urban Green” a proposito del quale l’Assessore Enza Cavaliere, presente ieri mattina, ha voluto “ringraziare nuovamente il Presidente del Rotary Club Salerno Nord Carmelo Orsi ed i Past President del Club Fulvio Leo e Vittorio Villari per averci coinvolto nel progetto consentendoci di donare nuovo verde alla nostra Città ed ai nuovi punti di aggregazione che stanno nascendo come appunto il Parco dello Sport”.

“Inauguriamo oggi un’opera ad elevato impatto simbolico per la comunità di Mercato S. Severino a cui restituiamo un’area confiscata alle mafie e tuttavia in disuso da anni. Era importante che il Parco dello Sport sorgesse nell’area delle frazioni di Lombardi e San Vincenzo che, negli ultimi decenni, ha riscontrato i maggiori incrementi di popolazione e che ha visto la realizzazione del nuovo complesso scolastico in via di ampliamento.

E’ un’opera, consentitemi, anche bella da vedere perché prende esempio dalle best practices di Città come Parigi o Melbourne, che hanno inteso integrare le aree per lo sport nelle periferie, influenzandone positivamente la riqualificazione, migliorando l’integrazione tra le diverse fasce sociali e generando fenomeni di aggregazione che portano beneficio alla vita cittadina e che, auspico, possano presto vedersi anche in questa area. A tal proposito posso inoltre annunciare che, molto presto, l’area sarà dotata di giostrine per i più piccoli e di panchine.

Desidero infine ringraziare per la costante presenza Don Aniello Manganiello”.