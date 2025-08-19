MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “MANUTENZIONE PER TUTTI I PARCO GIOCHI”

Dopo gli interventi eseguiti alle giostrine della villetta comunale del capoluogo, abbiamo messo mano in maniera completa al parco giochi di Curteri, in piazza L.Cacciatore, riqualificando gli spazi attrezzati destinati ai più piccoli con la sostituzione del tappetino antitrauma, l’aggiunta di giostre nuove e l’installazione di una recinzione.

Alla frazione Sant’Angelo, invece, abbiamo delocalizzato le giostrine nella villetta comunale aggiungendo anche nuovi giochi ed abbiamo protetto l’area per i bambini più piccoli con uno steccato: questo per liberare il campetto di calcio esistente e destinarlo interamente ai ragazzi più grandi.