MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “MANUTENZIONE PER TUTTI I PARCO GIOCHI”

“Nei giorni scorsi, in aggiunta all’ordinaria attività di monitoraggio e manutenzione nel centro e nelle frazioni, sono stati effettuati una serie di interventi di miglioramento ed ampliamento dei parchi gioco comunali.”
Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.
Dopo gli interventi eseguiti alle giostrine della villetta comunale del capoluogo, abbiamo messo mano in maniera completa al parco giochi di Curteri, in piazza L.Cacciatore, riqualificando gli spazi attrezzati destinati ai più piccoli con la sostituzione del tappetino antitrauma, l’aggiunta di giostre nuove e l’installazione di una recinzione.
Alla frazione Sant’Angelo, invece, abbiamo delocalizzato le giostrine nella villetta comunale aggiungendo anche nuovi giochi ed abbiamo protetto l’area per i bambini più piccoli con uno steccato: questo per liberare il campetto di calcio esistente e destinarlo interamente ai ragazzi più grandi.
Ad Oscato, infine, nell’area adiacente l’Associazione «Misericordia» abbiamo sostituito le giostrine usurate e potenzialmente pericolose che c’erano con delle nuove, mentre a Piazza del Galdo abbiamo integrato il parco giochi esistente con due nuove attrazioni donate dalla «Fondazione Giona».
Il decoro e la sicurezza degli spazi urbani dedicati ai più piccoli misurano il grado di vivibilità e di civiltà di una comunità: abbiatene cura.