MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVI INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”

L’intervento, per un importo complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro, è un altro tassello che va ad aggiungersi al programma delle opere pubbliche per l’ambiente e la tutela del territorio.”

La messa in sicurezza dei valloni ci consentirà in questo modo di proteggere il centro abitato ed i terreni coltivati dal rischio idraulico e geologico, così come abbiamo fatto con l’intervento a Spiano e come faremo con gli interventi alla Vasca Coscia ed al Vallone del Traino.