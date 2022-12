MERCATO SAN SEVERINO. LA MAGGIORANZA DI SOMMA DISERTA CONSIGLIO CONVOCATO DA MINORANZA

È la sintesi della lunga missiva (che si accompagna al comunicato in maniera integrale) inviata al Presidente del Consiglio con la quale i consiglieri comunali di maggioranza – Giuseppe Albano, Michela Amoroso, Rosa Ascolese, Felice De Santis, Gennaro Esposito, Filomena Iannone, Luigi Ingenito, Fara Russo, Erminio Della Corte, unitamente al Sindaco ed ai componenti della Giunta municipale – comunicano la non partecipazione alla seduta di Consiglio comunale convocata per oggi su richiesta della Minoranza a tema Co.FA.Ser.

«La proposta dei colleghi consiglieri, che rispettiamo ma non condividiamo né nel modo né nel contenuto, appare l’ennesimo tentativo di provare a fare confusione, distogliere l’attenzione dalla realtà con lo scopo di aggredire l’amministrazione attraverso lo sterile argomento dell’utilizzo “leggero” dei soldi dei cittadini, metodo a cui alcuni di loro sono abituati da sempre – si legge nella missiva – Lo stesso Collegio dei Revisori dell’Ente, interpellato come richiesto dai colleghi consiglieri, ha comunicato di essere impossibilitato ad esprimere un parere su tale proposta. Allo stato, il Consorzio ha riportato utili di esercizio sia nel 2020 sia nel 2021 e conseguirà un risultato positivo anche nel 2022, risultati che sono addirittura migliorativi rispetto a quelli previsti nel piano citato; inoltre, l’Ente continua a presentare significative consistenze di cassa oltre che la fiducia di diversi fornitori. Tali risultati sono stati raggiunti grazie ad una netta inversione del trend rispetto alla “gestione allegra” precedentemente condotta e che è al vaglio degli organi competenti».

La comunicazione, articolata e dettagliata nei passaggi cruciali della vicenda Co.FA.Ser., scandisce le fasi di un piano di risanamento e rilancio che è in fieri e che salvaguarda le numerose posizioni lavorative dei dipendenti del Consorzio Farmaceutico.

«Con il solito senso del dovere, abbiamo affrontato la questione del Consorzio assumendoci la responsabilità di salvarlo dalla fine a cui si stava avviando, sia nell’ottica di salvaguardare le famiglie dei dipendenti che vi lavorano, sia per evitare di escludere i servizi molto apprezzati dalle popolazioni fornite, valore ancora più avvertito nel periodo della pandemia – si legge – Abbiamo accertato che il piano di risanamento sta rispettando gli obiettivi prefissati ed abbiamo chiesto all’attuale CdA del Cofaser di proporre ai soci il piano di rilancio: non appena riceveremo queste proposte potremo confrontarci sia con l’altro socio, sia nel nostro consiglio comunale e potremo adottare le misure che necessiteranno, nell’ottica della salvaguardia del Consorzio».

In chiusura, l’appello al senso di responsabilità ed onestà intellettuale che l’Amminsitrazione Somma rivolge all’opposizione al fine di lavorare nell’esclusivo interesse della collettività: «Ci siamo augurati all’inizio di questa consiliatura di poter lavorare ancora tutti nella stessa direzione seppur con posizioni diverse; proprio in questo senso, il segno di tale nuovo modo di lavorare sarebbe stato il voto unanime alla costituzione del distretto del commercio, di cui il Comune di Mercato S. Severino è capofila, ma anche in questo caso si è persa l’ennesima occasione. Siamo ancora in tempo. Pensateci!»