MERCATO SAN SEVERINO. LA VITTORIA DI SOMMA, REVOCATA CHIUSURA CENTRO VACCINALE PER L’INFANZIA

Il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma ha vinto la sua battaglia per scongiurare la chiusura provvisoria del centro vaccinale per l’infanzia del comune della Valle dell’Irno: questa mattina, infatti, i vertici dell’Asl di Salerno hanno revocato il provvedimento che avrebbe dovuto portare alla chiusura del centro dal 25 Ottobre al 31 Dicembre, costringendo decine e decine di famiglie a raggiungere il centro di Baronissi per sottoporre i propri figli alle vaccinazioni per l’età dell’infanzia. Già nella scorsa settimana Somma, appena appresa la notizia, neppure comunicata ufficialmente al Comune di Mercato San Severino, avevano ottenuto un incontro con i dirigenti dell’Asl per chiedere di evitare la chiusura del centro. Oggi, dopo pochi giorni dalla riunione, è arrivata la decisione, accolta con grande soddisfazione da tutti i cittadini di Mercato San Severino.

