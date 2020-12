MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO

Con proprio decreto n. 165 del 18 dicembre us, il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2020, alle ore 11,00. Si allega il decreto di convocazione 165/2020 con relativo Ordine del Giorno.

“Chiaramente – dichiara il Presidente Michele Strianese – ho confermato tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”