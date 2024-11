MICHELE CAMMARANO (M5S): “IDRAULICO FORESTALE, CONTRARI A LEGGE REGIONALE CHE NON LI STABILIZZA”

“Il Movimento 5 Stelle ha espresso voto contrario al provvedimento che modifica la legge regionale n.11/1996 perché non offre una risposta strutturale e risolutiva all’annosa questione degli operai idraulico-forestali. Questi lavoratori, spesso precari nonostante anni di servizio al fianco delle istituzioni, continuano a vivere una condizione di incertezza contrattuale e professionale. Secondo il Movimento 5 Stelle, l’unica soluzione concreta e dignitosa per questa categoria è la loro stabilizzazione. È indispensabile riconoscere la loro esperienza e il loro contributo essenziale alla gestione del patrimonio forestale, anche per garantire continuità operativa e maggiore efficienza nei servizi”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano a margine della votazione in Aula.

“Il provvedimento, approvato con una maggioranza allargata al centrodestra, non offre una risposta soddisfacente per il futuro di questi lavoratori. Continuiamo a ritenere necessario un approccio più deciso e organico che ponga al centro la stabilità e il riconoscimento professionale di chi da anni opera con dedizione per la tutela del territorio”.