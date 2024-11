SEVERINO NAPPI (LEGA): “STABILIZZAZIONE IDRAULICO FORESTALI, ENNESIMO BLUFF DE LUCA”

“La stabilizzazione dei lavoratori delle comunità montane resterà sulla carta: la legge approvata è solo l’ennesimo bluff della maggioranza. Abbiamo votato a favore soltanto per solidarietà nei confronti dei lavoratori, che non meritano di essere presi in giro e devono sapere come stanno le cose: non ci sono i soldi per tradurre le norme in veri contratti di lavoro a tempo indeterminato. Come non ci sono le regole legali perché le procedure di stabilizzazione si traducano in realtà”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

