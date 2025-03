MICHELE STRIANESE: “ARRIVANO LE PRIME DELIBERE PER MASTER PLAN DELL’AGRO”

“Passi in avanti per il Masterplan dell’Agro, arrivano le prime delibere che dicono sì a Nocera Inferiore per l’avvenuta individuazione dell’ente capofila e agli adempimenti successivi riguardanti la governance. Ad oggi le delibere sono arrivate da Sarno, San Marzano sul Sarno, Roccapiemonte, Corbara e Siano.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio,

Per correttezza istituzionale, Nocera Inferiore ha atteso le prime delibere prima di procedere: a breve la delibera arriverà in consiglio comunale. Il coordinamento del Masterplan, lo ricordiamo, è affidato dalla Regione per il versante politico a Paolo De Maio, sindaco di Nocera Inferiore, e per quello tecnico a Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio.