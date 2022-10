MODERATI AL GOVERNO: C’E’ IL NOME DELL’EX SENATORE GAETANO QUAGLIARIELLO

Gaetano Quagliariello è uno dei nomi che il partito di Noi Moderati proporrà per l’ingresso nel Governo di Giorgia Meloni: è quanto circola, da giorni, all’interno del movimento che alle elezioni di domenica 25 Settembre non ha ottenuto il risultato sperato, contribuendo, in ogni caso, alla vittoria della coalizione di centro destra. Quagliariello, che aveva rinunciato alla sua candidatura nel Collegio di Salerno Camera, potrebbe, dunque, entrare a fare parte del prossimo governo, portando un pezzo di Campania all’interno dell’esecutivo che dovrebbe vedere la luce entro il prossimo 20 Ottobre.

Share on: WhatsApp