SALERNO. SI APRE LA SETTIMANA DELLE NOVITA’: PRIMA IL DG, POI IL RIMPASTO IN GIUNTA ?

Si apre il nuovo mese – quello di Ottobre – ma anche la settimana della verità per la Giunta del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: dopo un anno di lavoro, pare che ci sia bisogno di un primo tagliando agli uomini ed alle donne che da 365 sono in carica all’interno dell’esecutivo del Comune capoluogo. Prima novità, e questa pare essere scontata, l’arrivo del nuovo super dirigente, il primo Direttore Generale del Comune di Salerno: Matteo Picardi, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca, da sempre dietro le quinte ma sempre pronto ad intervenire dove e quando necessario. E se oggi si prospetta a Palazzo di Città l’arrivo di un Direttore Generale, la scelta suona, almeno sotto il profilo politico, come una sorta di commissariamento di chi, fino ad oggi e nell’ultimo anno, si è preoccupato della organizzazione del lavoro dei dirigenti ma anche di alcuni assessorati. Ed a proposito di assessorati: ci saranno anche le tanto attese sostituzioni all’interno della Giunta Comunale di Salerno ? Si dice che non si voglia intervenire con le revoche delle deleghe ma attendere che, per motivi tutt’altro che politici, giungano le dimissioni di due o tre assessori. Arriveranno alla fine sul tavolo del Sindaco Napoli ? Ah, saperlo…

