SCAFATI. IL GIORNO DELLA VERITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO SALVATI

O dentro o fuori: o si continua fino al 2024 o si va a casa per la mancanza di una maggioranza. Quella di oggi è la giornata della verità, a Scafati, per il Sindaco Cristoforo Salvati e per quel che resta della sua maggioranza: in aula arriva, dopo una lunga serie di rinvii e dopo la diffida notificata da parte della Prefettura di Salerno, il bilancio di previsione 2022. E sul documento di programmazione finanziaria, che arriva praticamente a due mesi dalla fine dell’anno, si verificherà la possibilità per Salvati di proseguire il suo cammino politico ed amministrativo. I voti ballano e, fino all’ultimo momento, ci sarà da stare in attesa. Se il bilancio non dovesse essere approvato, l’amministrazione comunale di Scafati, per l’ennesima volta, andrebbe dritta dritta nelle mani di un Commissario Straordinario, in vista delle elezioni comunali della Primavera 2023.

