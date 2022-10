CAMPAGNA. INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL DOPO ROBERTO MONACO

Chiusa la parentesi delle elezioni politiche, che hanno visto a Campagna Fratelli d’Italia ottenere la percentuale piu’ alta di tutti i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, per il centro della Provincia di Salerno inizia il percorso verso le prossime comunali 2023, quando l’attuale Sindaco Roberto Monaco, giunto al suo secondo mandato, non potrà ricandidarsi. In città sono già iniziate le prime riunioni, i primi incontri, le prime prove per diverse alleanze ma per il momento non ci sono nomi in campo, se non quello dell’ex sindaco Biagio Luongo che, da qui a qualche settimana, proverà a mettere insieme tutto il centro sinistra. Nello schieramento dell’attuale amministrazione, invece, non ci sono ancora segnali concreti di una scelta che, in ogni caso, dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Share on: WhatsApp