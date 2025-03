Un punto di riferimento concreto, moderno e accessibile per tutti i cittadini.

Abbiamo lavorato con determinazione, fianco a fianco con l’Asl, per realizzare un presidio efficiente e centrale per la tutela della salute, recuperando servizi sanitari che erano stati persi negli anni ed attivando nuove attività per i cittadini.”

Lo scrive Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.