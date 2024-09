MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO INAUGURA PIAZZA SABATO MORRETTA

Il territorio che mantiene viva la memoria di chi, negli anni passati, ha speso buona parte della propria esistenza al servizio della comunità. Il Comune di Montecorvino Rovella da oggi ha una Piazza dedicata a Sabato Morretta, storico esponente della Democrazia Cristiana, che nel corso della sua carriera politica ha ricoperto diversi incarichi pubblici. A tagliare il nastro della Piazza, il Sindaco Martino D’Onofrio.

Ricordare figure come Sabatino Morretta significa mantenere viva la consapevolezza di quanto sia importante mettersi a servizio della collettività, ed è proprio attraverso esempi del genere che possiamo stimolare le generazioni future a fare lo stesso. Per quanto riguarda i giovani, credo che sia essenziale che riscoprano il piacere e la bellezza del fare politica. La politica non è solo un gioco di potere o scontri tra fazioni, ma un’opportunità concreta per contribuire al benessere della comunità. Noi, come esponenti istituzionali, abbiamo la responsabilità di avvicinare i giovani a questo mondo, di far comprendere loro l’importanza di essere partecipi nelle decisioni che riguardano la loro vita e quella della società in cui vivono».